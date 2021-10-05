Собянин утвердил размер стипендии участникам "Социального контракта"

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Размер стипендии, выплачиваемой участникам проекта "Социальный контракт", составит 12 792 рубля в месяц. Это минимальный размер оплаты труда в России в 2021 году, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Цель проекта заключается в помощи трудоспособным членам малоимущих семей с детьми улучшить свои перспективы на рынке труда и найти достойную работу. Постановление по данному вопросу подписал Сергей Собянин.

"В основу "Социального контракта" лег положительный опыт пилотного проекта по повышению уровня доходов малоимущих семей с детьми, реализованного в Москве в 2019–2020 годы. За два года были трудоустроены свыше 2 000 человек. Их средняя зарплата составила 50 000 рублей. 630 человек прошли профессиональное обучение", – рассказали в пресс-службе.

С участниками проекта подписывается социальный контракт на шесть месяцев. Он предусматривает выполнение индивидуального плана мероприятий по поиску подходящего места работы. Если участник предпринимал активные действия для трудоустройства, но ему не удалось найти работу, то соглашение могут однократно продлить еще на полгода.

После трудоустройства с участником проекта заключают дополнительное соглашение на три года. Документ предполагает предоставление дополнительных мер поддержки.

Для родителей, которые получают ежемесячное пособие на ребенка или выплату на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, эти выплаты сохраняются на общий срок до трех лет с момента подписания социального контракта.

"Для детей сохраняются бесплатное горячее двухразовое питание в школе и льготные путевки для отдыха и оздоровления. В случае если участник проекта увольняется, закрывает ИП, ООО или отказывается от статуса самозанятого, но при этом в течение 30 календарных дней повторно приступает к трудовой или иной приносящей доход деятельности, то за ним сохраняется статус участника проекта, а значит – и все предусмотренные меры поддержки", – подчеркнули в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Ранее Собянин заявил, что в течение пяти лет в городских школах планируется полностью заменить технически устаревшие компьютеры. Кроме того, в компьютерных классах установят 50 000 новых компьютеров. В результате в московские школы будет поставлено свыше 100 000 новых компьютеров.