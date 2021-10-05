Собянин рассказал о планах переоснащения школ современными компьютерами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин посетил здание для начальных классов школы № 1517 на улице Живописной и поздравил московских педагогов с Днем учителя.

Столичный градоначальник отметил, что этот праздник очень важен для города.

"Учащихся в наших школах – миллион человек, а всего в системе образования Москвы получается около 2 миллионов детей, подростков. Конечно, важнейшая отрасль. Главное в этой отрасли – те люди, которые заботятся о наших детях, учат их и дают путевку в жизнь. Я искренне считаю, что московские учителя – одни из самых лучших в мире", – сказал градоначальник.

Собянин подчеркнул, что Москва занимает лидирующие позиции в данной сфере и постоянно находится в пятерке лучших образовательных систем мира.

"Постараемся обновить ноутбуки у учителей старших классов, они свой срок изжили. Новый этап обновления оборудования будем проводить постоянно", – отметил он.

По словам Собянина, помимо хорошего образования, которое дают преподаватели в столичных школах, их отличает хорошее отношение к детям. Мэр добавил, что в городских школах каждому ребенку дают возможность приобрести знания, чтобы затем получить хорошее образование в колледже или вузе.

В материалах пресс-службы мэрии и правительства столицы говорится, что планируется обеспечить современными ноутбуками учителей не только старших, но и начальных классов. В классах планируют установить 50 тысяч новых компьютеров. Также во всех классах начальной школы появится Wi-Fi.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что правительство РФ готовит постановление, устанавливающее общие требования к оплате труда педагогов государственных и муниципальных школ. Планируется, что такая мера позволит сократить разрыв между уровнем зарплат преподавателей в регионах, а также позитивно скажется на престиже профессии учителя.