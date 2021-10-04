TikTok и Минпросвещения РФ запустили конкурс для преподавателей

16:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
TikTok совместно с министерством просвещения РФ по случаю Дня учителя запустили всероссийский конкурс для преподавателей #УчителяТикТок.
"Задача преподавателей – снять и опубликовать оригинальные и креативные познавательные короткие видеоролики в TikTok, которые покорят аудиторию платформы и жюри", – объяснили в пресс-службе платформы.
Принять участие в конкурсе могут как школьные учителя, так и преподаватели педагогических вузов и колледжей. Оценивать их работы будет жюри, состоящее из представителей TikTok и министерства. Всего предусмотрено три номинации: "Самый креативный учитель", "Лучший познавательный видеоролик" и "Учитель – открытие".
Конкурс продлится с 5 октября по 5 ноября текущего года.
Ранее стало известно, что Россия вошла в тройку стран, видео о которых набирают больше всего просмотров в TikTok. Пользователей интересуют самые красивые места России, а также информация об экстремально холодных зимах. Первое место досталось Японии, а третье – Мексике.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: