TikTok и Минпросвещения РФ запустили конкурс для преподавателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

TikTok совместно с министерством просвещения РФ по случаю Дня учителя запустили всероссийский конкурс для преподавателей #УчителяТикТок.

"Задача преподавателей – снять и опубликовать оригинальные и креативные познавательные короткие видеоролики в TikTok, которые покорят аудиторию платформы и жюри", – объяснили в пресс-службе платформы.

Принять участие в конкурсе могут как школьные учителя, так и преподаватели педагогических вузов и колледжей. Оценивать их работы будет жюри, состоящее из представителей TikTok и министерства. Всего предусмотрено три номинации: "Самый креативный учитель", "Лучший познавательный видеоролик" и "Учитель – открытие".

Конкурс продлится с 5 октября по 5 ноября текущего года.

Ранее стало известно, что Россия вошла в тройку стран, видео о которых набирают больше всего просмотров в TikTok. Пользователей интересуют самые красивые места России, а также информация об экстремально холодных зимах. Первое место досталось Японии, а третье – Мексике.

