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Технологии

16:07

Российский аналог TikTok получил название Yappy

технологии

Фото: depositphotos/iakovenko123

Видеоплатформа "Газпром-медиа" с вертикальным форматом контента получила название Yappy. Приложение позиционируется как российский аналог TikTok, передает РИА Новости.

Мобильное приложение позволяет создавать, обмениваться и смотреть короткие вертикальные видео протяженностью до 60 секунд. Целевая аудитория проекта – пользователи в возрасте 14–34 лет.

Официальный релиз Yappy запланирован на 4-й квартал 2021 года. Финальное закрытое тестирование платформы состоится в октябре – ноябре этого же года.

"Платформа Yappy дополнит нашу экосистему цифровых сервисов. На сегодня более 87% людей держат свои телефоны вертикально и потребляют контент вертикально. И мы готовы этой аудитории предложить комфортный, современный российский продукт", – заявил генеральный директор "Газпром-медиа" Александр Жаров.

Как стало известно ранее, Роскомнадзор приступил к формированию реестра социальных сетей в России. На данный момент в него включены такие площадки, как Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, "ВКонтакте" и "Одноклассники".

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