Российский аналог TikTok запустят в конце осени

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В России планируют запустить аналог TikTok в конце ноября – начале декабря. Об этом заявил глава холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров.

По его словам, новая платформа будет интересна россиянам.

"Одна из тенденций сегодняшнего времени – вертикализация потребления контента. 87% пользователей смартфонов потребляют контент в вертикальном виде. Платформа с короткими видео и вертикальным форматом появится и у нас", – цитирует Жарова РИА Новости.

Также известно, что холдинг работает над аудиоплатформой.

Ранее сообщалось, что "Одноклассники" запустят новую функцию. В социальной сети появится возможность конвертирования аудиосообщений в текст.