Приложение МЭШ стало финалистом международной премии образовательных проектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мобильное приложение "Дневник МЭШ" проекта "Московская электронная школа" стало финалистом премии GESS (Global Educational Supplies and Solutions) Eduсation Awards, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, приложение вышло в финал премии в категории "Лучшее бесплатное приложение / программное обеспечение".

Вице-мэр отметила, что на сегодняшний день сервисом МЭШ пользуются более миллиона человек.

"Каждый родитель может буквально за пару минут создать в приложении уведомление об отсутствии ребенка на уроках или настроить подписку на получение push-уведомлений об оценках за день и о домашнем задании по предметам на завтра. А благодаря интеграции приложения с сервисом "Москвенок" родители школьников и дошколят могут контролировать посещаемость ребенка, узнавать состав блюд в меню детей и многое другое", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что у пользователей платформы есть свободный доступ более чем к двум миллионам электронных образовательных материалов. С этого года в МЭШ появится еще 45 тысяч новых материалов и инструментов.

Как рассказал руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, внедрение современных ИТ-решений в образовательном процессе помогает повысить доступность обучения и сделать его более удобным и увлекательным.

"Важно, чтобы доступ к сервисам МЭШ москвичи могли получить в любое время и с любого устройства, поэтому было создано мобильное приложение "Дневник МЭШ". Благодаря ему учебные материалы школьной программы, расписание и оценки всегда находятся под рукой", – отметил Лысенко, добавив, что в этом месяце приложением воспользовались свыше 850 тысяч уникальных пользователей.

Также Москва вошла в число мировых лидеров по оснащенности школ цифровой инфраструктурой. Специалисты исследовали 11 сопоставимых мегаполисов мира. В результате российская столица стала одной из самых сильных в мире по результативности, инфраструктурной оснащенности и уникальности цифровых сервисов вместе с Сингапуром и Таллином.

Ранее Ракова рассказала о новом контенте, который появится в "Московской электронной школе". По ее словам, важным новшеством МЭШ является портфолио ученика. В России пока нет аналогов подобному сервису. В этот раздел автоматически подгружаются результаты и достижения ребят, причем не только в учебной части, но и успехи в олимпиадах, конкурсах, спортивных состязаниях.

