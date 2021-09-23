"Одноклассники" запустили функцию перевода аудиосообщений в текст

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В "Одноклассниках" появилась функция перевода голосовых сообщений в текст. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Сервис автоматически конвертирует аудиосообщения в текст.

"Это позволяет без прослушивания понять, о чем говорит собеседник. Сервис работает на базе искусственного интеллекта и реализован на основе технологии, разработанной "ВКонтакте". Запуск стал очередным важным шагом в интеграции ОК и экосистемы VK", – отметили в компании.

Технология распознает голосовые сообщения длительностью до 60 минут. Конвертированный текст можно будет скопировать и найти через поиск по сообщениям.

Ранее сообщалось, что WhatsApp начнет преобразовывать голосовые сообщения в текст на iPhone. При этом новая опция является эксклюзивом для Apple.