Apple разработает iPhone, который сможет выявлять депрессию – СМИ

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Американская компания Apple планируют создать iPhone, который способен анализировать поступающие данные от владельца и выявлять проблемы с психическим здоровьем. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Разработчики собираются использовать данные датчиков смартфона о физической активности, режиме сна, поведении пользователя во время набора текста и эксплуатировать их для выявления депрессии и нарушений когнитивной деятельности. Разработка будет проводиться на основе специально созданных алгоритмов, настроенных на обнаружение сигналов, являющимися индикаторами проблем с психическим здоровьем.

Реализацией проекта занимается Калифорнийский университет и биотехнологическая компания Biogen. Как отмечает The Wall Street Journal, создание подобной функции находится только на начальном этапе, и возможно, что она так и не будет внедрена. Несмотря на это, есть научные данные, что люди с ментальными проблемами используют свои устройства иначе, чем здоровые пользователи.

Тем не менее масштаб отслеживания, который будет необходим для полноценной работы алгоритмов, может вызывать опасения по поводу конфиденциальности владельцев iPhone и достаточной защите их данных от внешних угроз.

Ранее компания Apple презентовала новую продукцию. Среди новых устройств оказались 13-й iPhone, 7-е Apple Watch и iPad mini в новом дизайне.

