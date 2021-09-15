Apple представила новые iPhone, iPad и Watch

Компания Apple провела традиционную осеннюю презентацию новых устройств.

13-й iPhone представлен в пяти цветах. Он держит заряд на 1,5–2 часа дольше предыдущей модели и имеет диагональную камеру с кинематографическим режимом.

Предзаказ смартфонов начинается с 22 сентября, а 24 сентября устройства появятся на прилавках российских магазинов.

Также были представлены 7-е Apple Watch. Часы впервые получили увеличенный экран и имеют полноценную клавиатуру с поддержкой Т9. А компактный планшет iPad mini представили в совершенно новом дизайне – он не менялся с момента создания модели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.