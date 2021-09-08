Фестиваль водных видов спорта "Открытая вода" пройдет в Москве с 11 по 12 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На территории Гребного канала в Крылатском с 11 по 12 сентября пройдет фестиваль водных видов спорта "Открытая вода". Об этом сообщили в пресс-служба столичного департамента спорта.

"Масштабный спортивный праздник будет включать в себя несколько больших соревнований и отдельные площадки с активностями для всех желающих, в том числе для детей, зоны развлечений и питания. Фестиваль будет проходить на Гребном канале в Крылатском, где организаторы специально подготовили зоны под каждую спортивную дисциплину", – уточняют в ведомстве.

Отмечается, что 11 сентября состоится финал чемпионата России по водно-моторному спорту. А 12 сентября горожан ждут SUP-карнавал и соревнования по хай-дайвингу.

В департаменте добавили, что жителей столицы приглашают на Кубок Москвы по скейтбордингу. Также зрителей ждет развлекательная программа с выступлением музыкальной группы и пиротехническим шоу.

Ранее стало известно, что 12 сентября в столице пройдут соревнования Кубка президента РФ по современному пятиборью – турнира, ранее известного как Кубок Кремля. Мероприятие состоится на базе первого в России центр современного пятиборья "Северный".