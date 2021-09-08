Прыгунья в высоту Ласицкене победила в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе

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Россиянка Мария Ласицкене заняла первое место в прыжках в высоту в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Спортсменка преодолела планку на высоте 2,05 метра.

Выступление Ласицкене продолжается. Россиянка установила лучший результат сезона в мире.

На втором месте оказалась украинка Ярослава Магучих, преодолевшая планку на высоте 2,03 метра. Третье место заняла австралийка Никола Макдермотт (2,01 метра).

Накануне сборная России по футболу победила команду Мальты в матче отбора на чемпионат мира 2022 года. Встреча прошла на стадионе "Открытие Арена" в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу российских спортсменов.