Прыгунья в высоту Ласицкене победила в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе

Фото: ТАСС/JEAN-CHRISTOPHE BOTT/EPA
Россиянка Мария Ласицкене заняла первое место в прыжках в высоту в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Спортсменка преодолела планку на высоте 2,05 метра.
Выступление Ласицкене продолжается. Россиянка установила лучший результат сезона в мире.
На втором месте оказалась украинка Ярослава Магучих, преодолевшая планку на высоте 2,03 метра. Третье место заняла австралийка Никола Макдермотт (2,01 метра).
Накануне сборная России по футболу победила команду Мальты в матче отбора на чемпионат мира 2022 года. Встреча прошла на стадионе "Открытие Арена" в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу российских спортсменов.
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