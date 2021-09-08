Медалистам Олимпиады в Токио вручат автомобили

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Кремле 10 сентября состоится традиционная церемония вручения автомобилей победителям и призерам Олимпиады в Токио. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора фонда поддержки олимпийцев России Александра Катушева.

"Все будет происходить на Соборной площади, автомобили будут стоять на соседней – Ивановской площади. Мы с удовольствием вручим их нашим уважаемым олимпийцам, которые добились таких прекрасных результатов", – рассказал директор фонда.

Российские спортсмены завоевали 71 награду на Олимпиаде-2020 и заняли пятое место в медальном зачете.

Церемония закрытия Олимпиады-2020 проходила на Национальном стадионе в столице Японии. В качестве знаменосца делегации спортсменов ОКР выступил олимпийский чемпион борец Абдулрашид Садулаев.

