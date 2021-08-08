Главные победы наших спортсменов на Олимпийских играх в Токио

8 августа официально завершились летние Олимпийские игры в Токио. Российские спортсмены в неофициальном зачете заняли пятое место, завоевав 20 золотых медалей. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов вспоминает все победы наших атлетов на этом первенстве.



Фото: AP Photo/Andrew Medichini

Фехтование

На этой Олимпиаде российских фехтовальщиц ждал настоящий триумф. В индивидуальных соревнованиях больше всех преуспела саблистка София Позднякова – дочь четырехкратного олимпийского чемпиона (к слову, тоже в сабле) и нынешнего президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова. В финале она оказалась сильнее своей соотечественницы – именитой Софьи Великой, которой уже на третьей Олимпиаде подряд в личном турнире досталось лишь серебро. Впрочем, как и на прошлых Играх, Великая наверстала свое в командном зачете. Вместе Ольгой Никитиной и все той же Софией Поздняковой она взяла золото, уверенно победив в финальном противостоянии сборную Франции.

Медали высшего достоинства в командном первенстве вырвали и наши рапиристки: Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова. В финале им также достались француженки, которых спортсменки победили в особо драматичных условиях. В решающем поединке Мартьянова получила травму, подвернув ногу, но сумела продолжить бой и тем самым принесла нашей стране золотые медали.

Стрельба

Спортсменка из Омска Виталина Бацарашкина стала на Играх в Токио сразу двукратной олимпийской чемпионкой. Она взяла золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 и 25 метров, а также серебро в миксте (10 метров) вместе с Артемом Черноусовым. Однако запомнилась Виталина не только этим, но и историей со своим талисманом. На Олимпиаде спортсменка носила медальон школы Кота из "Ведьмака".

После победы Бацарашкиной на это обратили внимание не только СМИ, но и создатели игры, которые поздравили ее с золотом. А в аэропорту родного города ее даже встретили песней "Ведьмаку заплатите чеканной монетой" в исполнении омского русского народного хора.

Спортивная гимнастика

Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko

В командном многоборье золото досталось как спортивным гимнастам, так и спортивным гимнасткам. В мужском первенстве медали высшей пробы добыли Никита Нагорный, Денис Аблязин, Артур Далалоян и Давид Белявский. Первые двое также стали призерами и в личных турнирах: Нагорный взял бронзовые в многоборье и на перекладине, а Аблязин – серебро в опорном прыжке.

У девушек в командном многоборье золото взяли Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Владислава Уразова и Ангелина Мельникова. Последняя взяла еще две бронзовые медали – в индивидуальном многоборье и вольных упражнениях.

Теннис

Успешным оказалось и выступление наших теннисистов. В финал микста смогли пробиться сразу две отечественные пары: Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев против Елены Весниной и Аслана Карацева. Первые оказались сильнее: Павлюченкова и Рублев дожали своих соотечественников на супер тай-брейке. Немного не хватило до золота в одиночном разряде Карену Хачанову. Он в финале проиграл Александру Звереву из Германии.

Единоборства

Традиционно много медалей российские олимпийцы собрали в единоборствах. В вольной борьбе у нашей страны оказалось три медали высшей пробы: в категории до 57 килограммов чемпионом стал Заур Угуев, в категории до 74 килограммов – Заурбек Сидаков, а в категории до 97 килограммов – Абдулрашид Садулаев. Для последнего это золото стало уже вторым после победы в Рио в 2016 году. Кроме того, еще два вольника в Токио завоевали бронзовые медали: Гаджимурад Рашидов (до 65 килограммов) и Артур Найфонов (до 86 килограммов).

В греко-римской борьбе золото добыл Муса Евлоев (до 97 килограммов), одолев в финале армянского атлета Артура Алексаняна. Еще два наших спортсмена в этой дисциплине заработали бронзовые медали: Сергей Емелин (до 60 килограммов) и Сергей Семенов (до 130 килограммов).



Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Неожиданным открытием стало тхэквондо, в котором Россия до этого не побеждала. На Играх в Токио золото завоевали сразу два наших спортсмена – Максим Храмцов (в категории до 80 килограммов) и Владислав Ларин (в категории свыше 80 килограммов).

В боксе олимпийским чемпионом стал Альберт Батыргазиев (в категории до 57 килограммов). В финальном поединке он раздельным решением судей победил американца Дюка Рэгана.

Легкая атлетика

В легкой атлетике нашу страну на Олимпиаде представляли всего десять человек. Среди них была и трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, которая сумела добыть на этом турнире свое первое олимпийское золото. Россиянка оказалась единственной, кому удалось взять отметку 2,04 метра.

Среди легкоатлетов стоит отметить и серебряного призера в прыжках с шестом Анжелику Сидорову, которой совсем немного не хватило до золотых медалей.

Водные виды спорта

Двукратным олимпийским чемпионом в водных видах спорта стал пловец Евгений Рылов. Он завоевал золотые медали в дистанциях на 100 и на 200 метров на спине. И снова, как в случае с Виталиной Бацарашкиной, запомнилось не только выступление спортсмена, но и его внешний вид.

Дело в том, что Рылов на протяжении всей Олимпиады выходил на заплывы в особой, "кошачьей" маске. Этот атрибут запомнился фанатам и даже стал мемом. Но особенно широко его начали обсуждать, когда Евгений завоевал золото, а организаторы запретили ему выходить в этой маске на церемонию награждения. В итоге это привело к флешмобу по возвращении олимпийцев домой. В аэропорту Шереметьево Рылова и других спортсменов встречали несколько десятков людей в таких же "кошачьих" масках.



Фото: AP Photo/Jae C. Hong

Как обычно, великолепный результат в водных видах спорта продемонстрировали и наши синхронистки. Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золото в дуэтах. А вместе с Александрой Пацкевич, Аллой Шишкиной, Марией Шурочкиной, Владой Чигиревой, Мариной Голядкиной и Полиной Комар спортсменки добились победы и в групповой дисциплине.

Особенно стоило бы отметить Светлану Ромашину, которая стала на этой Олимпиаде самой титулованной спортсменкой в синхронном плавании: сначала первой в мире шестикратной, а спустя несколько дней – семикратной олимпийской чемпионкой. Сама Ромашина заявила, что для нее эти Игры, скорее всего, последние, поэтому она рада, что завершает карьеру на такой ноте.