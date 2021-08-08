Главные победы наших спортсменов на Олимпийских играх в Токио

8 августа официально завершились летние Олимпийские игры в Токио. Российские спортсмены в неофициальном зачете заняли пятое место, завоевав 20 золотых медалей. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов вспоминает все победы наших атлетов на этом первенстве.
Фехтование
На этой Олимпиаде российских фехтовальщиц ждал настоящий триумф. В индивидуальных соревнованиях больше всех преуспела саблистка София Позднякова – дочь четырехкратного олимпийского чемпиона (к слову, тоже в сабле) и нынешнего президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова. В финале она оказалась сильнее своей соотечественницы – именитой Софьи Великой, которой уже на третьей Олимпиаде подряд в личном турнире досталось лишь серебро. Впрочем, как и на прошлых Играх, Великая наверстала свое в командном зачете. Вместе Ольгой Никитиной и все той же Софией Поздняковой она взяла золото, уверенно победив в финальном противостоянии сборную Франции.
Медали высшего достоинства в командном первенстве вырвали и наши рапиристки: Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова. В финале им также достались француженки, которых спортсменки победили в особо драматичных условиях. В решающем поединке Мартьянова получила травму, подвернув ногу, но сумела продолжить бой и тем самым принесла нашей стране золотые медали.
Стрельба
Спортсменка из Омска Виталина Бацарашкина стала на Играх в Токио сразу двукратной олимпийской чемпионкой. Она взяла золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 и 25 метров, а также серебро в миксте (10 метров) вместе с Артемом Черноусовым. Однако запомнилась Виталина не только этим, но и историей со своим талисманом. На Олимпиаде спортсменка носила медальон школы Кота из "Ведьмака".
После победы Бацарашкиной на это обратили внимание не только СМИ, но и создатели игры, которые поздравили ее с золотом. А в аэропорту родного города ее даже встретили песней "Ведьмаку заплатите чеканной монетой" в исполнении омского русского народного хора.
Спортивная гимнастика
В командном многоборье золото досталось как спортивным гимнастам, так и спортивным гимнасткам. В мужском первенстве медали высшей пробы добыли Никита Нагорный, Денис Аблязин, Артур Далалоян и Давид Белявский. Первые двое также стали призерами и в личных турнирах: Нагорный взял бронзовые в многоборье и на перекладине, а Аблязин – серебро в опорном прыжке.
У девушек в командном многоборье золото взяли Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Владислава Уразова и Ангелина Мельникова. Последняя взяла еще две бронзовые медали – в индивидуальном многоборье и вольных упражнениях.
Теннис
Успешным оказалось и выступление наших теннисистов. В финал микста смогли пробиться сразу две отечественные пары: Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев против Елены Весниной и Аслана Карацева. Первые оказались сильнее: Павлюченкова и Рублев дожали своих соотечественников на супер тай-брейке. Немного не хватило до золота в одиночном разряде Карену Хачанову. Он в финале проиграл Александру Звереву из Германии.
Единоборства
Традиционно много медалей российские олимпийцы собрали в единоборствах. В вольной борьбе у нашей страны оказалось три медали высшей пробы: в категории до 57 килограммов чемпионом стал Заур Угуев, в категории до 74 килограммов – Заурбек Сидаков, а в категории до 97 килограммов – Абдулрашид Садулаев. Для последнего это золото стало уже вторым после победы в Рио в 2016 году. Кроме того, еще два вольника в Токио завоевали бронзовые медали: Гаджимурад Рашидов (до 65 килограммов) и Артур Найфонов (до 86 килограммов).
В греко-римской борьбе золото добыл Муса Евлоев (до 97 килограммов), одолев в финале армянского атлета Артура Алексаняна. Еще два наших спортсмена в этой дисциплине заработали бронзовые медали: Сергей Емелин (до 60 килограммов) и Сергей Семенов (до 130 килограммов).
Неожиданным открытием стало тхэквондо, в котором Россия до этого не побеждала. На Играх в Токио золото завоевали сразу два наших спортсмена – Максим Храмцов (в категории до 80 килограммов) и Владислав Ларин (в категории свыше 80 килограммов).
В боксе олимпийским чемпионом стал Альберт Батыргазиев (в категории до 57 килограммов). В финальном поединке он раздельным решением судей победил американца Дюка Рэгана.
Легкая атлетика
В легкой атлетике нашу страну на Олимпиаде представляли всего десять человек. Среди них была и трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, которая сумела добыть на этом турнире свое первое олимпийское золото. Россиянка оказалась единственной, кому удалось взять отметку 2,04 метра.
Среди легкоатлетов стоит отметить и серебряного призера в прыжках с шестом Анжелику Сидорову, которой совсем немного не хватило до золотых медалей.
Водные виды спорта
Двукратным олимпийским чемпионом в водных видах спорта стал пловец Евгений Рылов. Он завоевал золотые медали в дистанциях на 100 и на 200 метров на спине. И снова, как в случае с Виталиной Бацарашкиной, запомнилось не только выступление спортсмена, но и его внешний вид.
Дело в том, что Рылов на протяжении всей Олимпиады выходил на заплывы в особой, "кошачьей" маске. Этот атрибут запомнился фанатам и даже стал мемом. Но особенно широко его начали обсуждать, когда Евгений завоевал золото, а организаторы запретили ему выходить в этой маске на церемонию награждения. В итоге это привело к флешмобу по возвращении олимпийцев домой. В аэропорту Шереметьево Рылова и других спортсменов встречали несколько десятков людей в таких же "кошачьих" масках.
Как обычно, великолепный результат в водных видах спорта продемонстрировали и наши синхронистки. Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золото в дуэтах. А вместе с Александрой Пацкевич, Аллой Шишкиной, Марией Шурочкиной, Владой Чигиревой, Мариной Голядкиной и Полиной Комар спортсменки добились победы и в групповой дисциплине.
Особенно стоило бы отметить Светлану Ромашину, которая стала на этой Олимпиаде самой титулованной спортсменкой в синхронном плавании: сначала первой в мире шестикратной, а спустя несколько дней – семикратной олимпийской чемпионкой. Сама Ромашина заявила, что для нее эти Игры, скорее всего, последние, поэтому она рада, что завершает карьеру на такой ноте.