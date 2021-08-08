Церемония закрытия Олимпиады началась в Токио

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Церемония закрытия XXXII Олимпийских игр началась в Токио. Представление и шествие спортсменов организуют на Национальном стадионе в столице Японии.

Сначала состоится поднятие флага и исполнение государственного гимна Японии. Первой на арену выйдет сборная Греции, а последней – команда из Японии, занявшая третье место в неофициальном медальном зачете Олимпиады.

Что касается делегации спортсменов ОКР, то на счету российских спортсменов 20 золотых медалей, 28 серебряных и 23 бронзовые и пятое место в медальном зачете.

Знаменосцем команды ОКР на церемонии станет олимпийский чемпион борец Абдулрашид Садулаев.

Прямая трансляция закрытия Олимпиады в Токио идет на телеканале "Россия 1".

В последний день Игр команда ОКР выиграла две серебряные медали – в командном многоборье в художественной гимнастике и в олимпийском гандбольном турнире.