Борец Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом

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Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев выиграл золотую медаль в весовой категории до 97 килограммов.

В финальном поединке атлет боролся с американцем Кайлом Снайдером, который был чемпионом в этой дисциплине на Олимпиаде-2016.

Таким образом, Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом и принес делегации спортсменов ОКР 19-ю золотую медаль на текущем турнире.

Ранее бронзовую медаль Олимпийских игр в весовой категории до 65 килограммов завоевал борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов.