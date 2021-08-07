Команда ОКР по пляжному волейболу выиграла серебряные медали ОИ в Токио

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Российские волейболисты-пляжники Вячеслав Красильников и Олег Стояновский стали обладателями серебряных медалей Олимпийских игр в Токио.

Спортсмены из команды ОКР со счетом 0:2 уступили в финале норвежскому дуэту. При этом для российских спортсменов это первые медали в пляжном волейболе в истории.

В матче за бронзу встречались спортсмены Катара и Латвии. Обладателями наград стали именно катарцы.

В субботу, 7 августа, также состоится финальный матч по волейболу между командами ОКР и сборной Франции. Прямая трансляция начнется в 15:15 по московскому времени.