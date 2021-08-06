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Спорт

09:43

Бразильская волейболистка сдала положительную допинг-пробу

спорт

Фото: AP Photo/Manu Fernandez

Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о положительной допинг-пробе у ведущей волейболистки сборной Бразилии Тандары Алвес Кайшеты. Об этом сообщает РИА Новости.

"FIVB проинформирована о временном отстранении игрока женской сборной Бразилии по волейболу Тандары Алвес Кайшеты бразильским органом по допинг-контролю (ABCD) 5 августа 2021 года за потенциальное нарушение антидопинговых правил", – заявили в организации.

В связи с инцидентом волейболистка не сможет продолжить выступление за сборную на Олимпийских играх в Токио. При этом спортсменка приняла участие во всех шести матчах сборной Бразилии, в том числе в четвертьфинале против команды ОКР.

По информации федерации, положительной оказалась проба за 7 июля. Тандара тогда тренировалась в Бразилии, в регионе Сакуарема.

В пятницу, 6 августа, сборная Бразилии сыграет в полуфинале олимпийского турнира против сборной Южной Кореи.

Ранее мужская команда ОКР по волейболу обыграла команду Бразилии в полуфинале Олимпиады в Токио. В решающем матче российские спортсмены сыграют со сборной Франции.

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