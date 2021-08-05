Определился соперник российских волейболистов по финалу Олимпиады в Токио

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Мужская сборная Франции по волейболу стала вторым финалистом олимпийского турнира в Токио.

В полуфинальном матче французские спортсмены уверенно одолели команду Аргентины. Матч завершился со счетом 3:0 (25:22, 25:19, 25:22).

В финале соревнований, который состоится 7 августа, сборной Франции предстоит встретиться с российскими волейболистами.

Как сообщалось, в полуфинале мужская сборная ОКР по волейболу одержала победу над командой Бразилии со счетом 3:1.

Россияне смогли переломить ход встречи, отыгравшись после первого периода.