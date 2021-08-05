Российская легкоатлетка стала серебряным призером в прыжках с шестом на ОИ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Россиянка Анжелика Сидорова заработала серебряную медаль в соревнованиях по прыжкам с шестом на Олимпийских играх в Токио.

Спортсменка сумела прыгнуть на высоту 4,85 метра. Она принесла делегации спортсменов ОКР первую медаль в легкой атлетике в этом году.

Олимпийское золото получила американка Кэти Нажиотт, которая показала результат 4,9 метра. На третьей строчке оказалась британка Холли Брэдшоу, прыгнувшая на высоту 4,85 метра.

Ранее российский борец вольного стиля Артур Найфонов завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в весовой категории до 86 килограммов.

В поединке за третье место он одержал победу над Джабраилом Шапиевым из Узбекистана. Схватка завершилась со счетом 2:0 в пользу Найфонова.

