Российский борец-вольник Найфонов завоевал бронзу Олимпиады в весе до 86 кг

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российский борец вольного стиля Артур Найфонов завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в весовой категории до 86 килограммов.

В поединке за третье место он одержал победу над Джабраилом Шапиевым из Узбекистана. Схватка завершилась со счетом 2:0 в пользу Найфонова.

Эта медаль стала уже 57-й в зачете делегации спортсменов ОКР на Играх в Токио.

Ранее другой российский борец вольного стиля, Заур Угуев, стал обладателем золотой медали Олимпиады в Токио в весе до 57 килограммов. В финальном поединке он одолел Кумара Рави из Индии.

