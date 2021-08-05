Российский боксер Батыргазиев стал олимпийским чемпионом

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Российский боксер Альберт Батыргазиев стал олимпийским чемпионом в весе до 57 килограммов. Он принес делегации спортсменов ОКР 15-ю золотую медаль на Олимпийских играх в Токио.

Бой завершился победой Батыргазиева раздельным решением судей (3:2). Для российских боксеров это золото стало первым на Олимпиаде.

Накануне делегация спортсменов ОКР завоевала 14-ю золотую медаль Игр в Токио. Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли соревнования дуэтов. Спортсменки набрали 195,9079 балла (97,1079 + 98,8000) в сумме за техническую и произвольную программы.