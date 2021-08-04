Российский борец Угуев вышел в финал Олимпиады в весе до 57 кг

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Россиянин Заур Угуев вышел в финал олимпийского турнира по вольной борьбе в весовой категории до 57 килограммов.

В 1/2 финала он одержал верх над Резой Атри из Ирана. Поединок завершился со счетом 8:3 в пользу Угуева.

Таким образом, россиянин обеспечил себе как минимум серебро. В финале, который запланирован на 5 августа, Угуеву предстоит встретиться с индийцем Кумаром Рави.

Ранее российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 97 килограммов.

В финале турнира он одержал верх над чемпионом Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро Артуром Алексаняном, представляющим Армению. Бой завершился со счетом 5:1 в пользу Евлоева.