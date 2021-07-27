Тхэквондист Ларин принес делегации спортсменов ОКР седьмое золото на Олимпиаде

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Тхэквондист делегации спортсменов ОКР Владислав Ларин завоевал золото на Олимпийских играх в Токио. Для российских спортсменов это седьмая награда высшей пробы.

Ларин в финале победил Деяна Георгиевски из Северной Македонии со счетом 15:9.

Российские спортсмены впервые в истории стали победителями медального зачета в тхэквондо. Команда досрочно обеспечила себе первое место.

Ранее сообщалось, что российские гимнасты впервые с 1996 года завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде. Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин принесли делегации спортсменов ОКР третье золото на Играх в Токио. Их результат составил 262,500 балла.

