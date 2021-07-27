Каримова и Каменский стали обладателя бронзы ОИ в стрельбе из пневмовинтовки

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российские спортсмены Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали бронзовые медали Олимпиады в Токио в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в соревнованиях смешанных команд.

В матче за третье место они одержали победу над участниками из Южной Кореи Квон Ын Чи и Нам Тхэ Ён со счетом 17:9.

Ранее Владимир Путин поздравил российских спортсменов с завоеванными на Олимпиаде наградами. В частности, российский лидер направил поздравления Софии Поздняковой, которая одержала победу в финале индивидуального тура саблисток, выиграв золотую медаль.

