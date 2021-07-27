Матыцин заявил об историческом результате Рылова и Колесникова на ОИ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Обладатели золотой и серебряной медалей Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 метров на спине пловцы ОКР Евгений Рылов и Климент Колесников показали исторический результат. Такое заявление сделал министр спорта Олег Матыцин.
Он отметил, что подобные заплывы хочется пересматривать снова и снова, так как борьба получилась по-настоящему красивой.
"Наши спортсмены добились исторического результата", – цитирует Матыцина ТАСС.
Министр напомнил, что золото и серебро российские спортсмены не выигрывали в одном финале в плавании с Олимпиады 1980 года в Москве.
"Наши пловцы невероятно мощно провели финал на дистанции 100 метров на спине. Было видно, что у Евгения и Климента запредельный настрой на победу, а судьбу золота на финише решили сотые секунды", – подчеркнул руководитель Минспорта.
Он также поздравил с успехом тренеров и Всероссийскую федерацию плавания.
Рылов завоевал первую за 25 лет золотую медаль на Олимпийских играх. Он преодолел дистанцию в 100 метров за 51,98 секунды. Таким образом, россиянин установил рекорд Европы.
В прошлый раз спортсмены побеждали на Олимпийских играх 1996 года. Обладателями золота тогда стали Александр Попов и Денис Панкратов.
Колесников преодолел дистанцию за 52,00 секунды.
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