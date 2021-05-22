Российский пловец Рылов стал чемпионом Европы на дистанции 200 метров на спине

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Российский пловец Евгений Рылов выиграл золото на дистанции 200 метров на спине на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 54,46 секунды. Вторым с отставанием в 0,16 секунды стал британец Люк Гринбэнк. Бронза досталась представителю Швейцарии Роману Митюкову.

Рылов дважды становился чемпионом мира, он также имеет звание чемпиона Европы-2018 на дистанции 200 метров на спине.

Ранее российский пловец Климент Колесников стал лучшим на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште на дистанции 50 метров на спине. Он преодолел дистанцию за 23,80 секунды.