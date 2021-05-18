Российский пловец Колесников дважды побил мировой рекорд

Фото: P Photo/Petr David Josek

Российский пловец Климент Колесников стал лучшим на дистанции 50 метров на спине. Результат спортсмена стал рекордным на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште, передает "Газета.ру".

Колесников преодолел дистанцию за 23,80 секунды. При этом в понедельник его рекорд составлял 23,93 секунды.

Ранее Климент Колесников признался, что перед соревнованиями в Будапеште он надеялся на высокий результат.

Также известно, что российский пловец Мартин Малютин стал победителем на данном чемпионате Европы. Россиянин показал лучший результат, проплыв 400 метров кролем за 3 минуты 44,18 секунды.

