Пловец Колесников прокомментировал свой новый мировой рекорд

Фото: AP Photo/Darko Bandic
Российский пловец Климент Колесников признался, что перед соревнованиями в Будапеште он надеялся на высокий результат. Об этом сообщает ТАСС.
Накануне Колесников стал новым рекордсменом в плавании на дистанции 50 метров на спине на чемпионате Европы по водным видам спорта.
Дистанцию пловец преодолел за 23,93 секунды. Таким образом, он обновил собственный рекорд – 24 секунды 2018 года.
"Это невероятное чувство. Я думал о том, чтобы побить мировой рекорд, но не концентрировался на этой задаче, главным было занять первое место в заплыве. Где-то в глубине души я был готов к этому результату, но во время самого заплыва отбросил мысли об этом", – сказал спортсмен.
Финал соревнований состоится 18 мая.
Также известно, что российский пловец Мартин Малютин стал победителем на данном чемпионате Европы. Россиянин показал лучший результат, проплыв 400 метров кролем за 3 минуты 44,18 секунды.
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