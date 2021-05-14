Российские прыгуньи в воду Беляева и Тимошинина победили на чемпионате Европы

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Российские спортсменки Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина победили на чемпионате Европы по водным видам спорта. Уточняется, что они завоевали золотые медали в синхронных прыжках с 10-ти метров.

Соревнования проходят в Будапеште.

Спортсменки по сумме пяти прыжков набрали 307,44 балла. Серебро завоевали участницы из Великобритании – Эдем Чэнг и Лоис Тулсон (290,58), бронзу вручили представительницам Украины – Ксении Байло и Софии Лыскун (286,74).

Ранее сообщалось, что сборная РФ по синхронному плаванию выиграла чемпионат Европы по водным видам спорта в технической программе, который проходил в Будапеште.

За свое выступление российские спортсменки получили от судей 95,6705 балла.