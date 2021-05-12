Россия выиграла ЧЕ по синхронному плаванию в технической программе

Фото: РИА Новости/Джорджио Пероттино

Сборная РФ по синхронному плаванию выиграла чемпионат Европы по водным видам спорта в технической программе, который проходил в Будапеште. Об этом сообщает "Газета.ру".

За свое выступление российские спортсменки получили от судей 95,6705 балла.

Серебряная медаль досталась представительницам Украины, которые заработали 92,392 балла. Бронзовую награду завоевали спортсменки из Испании, чье выступление арбитры оценили в 89,77 балла.

Ранее сообщалось, что сборная РФ по хоккею обыграла команду Швеции в матче заключительного этапа Евротура – Чешских хоккейных игр.