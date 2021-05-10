Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

19:59

Российские синхронисты завоевали золото чемпионата Европы

спорт

Фото: AP Photo/Mark Baker

Российские синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева стали обладателями золотых медалей в технической программе соревнований смешанных дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште. Об этом сообщает ТАСС.

В материале уточняется, что пара из России набрала 91,7963 балла. Вторыми стали испанцы Эмма Гарсия и Пау Рибес с результатом 84,8694 балла, третьими – спортсмены из Италии Изотта Спортелли и Николо Олиари, показавшие результат в 77,4281 балла.

Для Гурбанбердиевой это уже третья победа на чемпионате Европы. Также на счету 22-летней спортсменки две золотые медали чемпионата мира.

Мальцев – пятикратный чемпион Европы. В его копилке четыре победы на чемпионатах мира и две серебряные награды мировых первенств.

Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 23 мая. В синхронном плавании разыгрывается 10 комплектов наград.

Ранее сообщалось, что россияне стали чемпионами мира в парном фигурном катании. Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли дебютный для них чемпионат, который проходил в Стокгольме. Этого золота страна ждала 8 лет.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать