Российские синхронисты завоевали золото чемпионата Европы

Фото: AP Photo/Mark Baker

Российские синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева стали обладателями золотых медалей в технической программе соревнований смешанных дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште. Об этом сообщает ТАСС.

В материале уточняется, что пара из России набрала 91,7963 балла. Вторыми стали испанцы Эмма Гарсия и Пау Рибес с результатом 84,8694 балла, третьими – спортсмены из Италии Изотта Спортелли и Николо Олиари, показавшие результат в 77,4281 балла.

Для Гурбанбердиевой это уже третья победа на чемпионате Европы. Также на счету 22-летней спортсменки две золотые медали чемпионата мира.

Мальцев – пятикратный чемпион Европы. В его копилке четыре победы на чемпионатах мира и две серебряные награды мировых первенств.

Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 23 мая. В синхронном плавании разыгрывается 10 комплектов наград.

Ранее сообщалось, что россияне стали чемпионами мира в парном фигурном катании. Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли дебютный для них чемпионат, который проходил в Стокгольме. Этого золота страна ждала 8 лет.