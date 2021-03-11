Российские фристайлисты завоевали золото ЧМ в смешанных соревнованиях

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Сборная России по фристайлу завоевала золотую медаль в смешанной акробатике на чемпионате мира в Алма-Ате, передает RT.

Команда получила за свое выступление 300,94 балла. За сборную выступали Любовь Никитина, Павел Кротов и Максим Буров. Для российской команды завоеванное золото стало первым в истории в командной акробатике.

Серебряные медали завоевали спортсмены из Швейцарии (293,46 балла), а бронзовые медали – представители США (283,97). На четвертом месте расположилась Белоруссия (247,74).

Ранее спортсменка из России Анастасия Смирнова стала победительницей чемпионата мира в парном могуле. Это первое золото в истории страны. На втором месте оказалась также российская фристайлистка Виктория Лазаренко. Бронзу забрала Анастасия Городко из Казахстана.