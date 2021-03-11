Российские фристайлисты завоевали золото ЧМ в смешанных соревнованиях

Фото: ТАСС/TATYANA ZENKOVICH/EPA
Сборная России по фристайлу завоевала золотую медаль в смешанной акробатике на чемпионате мира в Алма-Ате, передает RT.
Команда получила за свое выступление 300,94 балла. За сборную выступали Любовь Никитина, Павел Кротов и Максим Буров. Для российской команды завоеванное золото стало первым в истории в командной акробатике.
Серебряные медали завоевали спортсмены из Швейцарии (293,46 балла), а бронзовые медали – представители США (283,97). На четвертом месте расположилась Белоруссия (247,74).
Ранее спортсменка из России Анастасия Смирнова стала победительницей чемпионата мира в парном могуле. Это первое золото в истории страны. На втором месте оказалась также российская фристайлистка Виктория Лазаренко. Бронзу забрала Анастасия Городко из Казахстана.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: