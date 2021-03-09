Фристайлистка Смирнова завоевала первое в истории страны золото на ЧМ в парном могуле

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Спортсменка из России Анастасия Смирнова стала победительницей чемпионата мира в парном могуле. Это первое золото в истории страны.

На втором месте оказалась также российская фристайлистка Виктория Лазаренко. Бронзу забрала Анастасия Городко из Казахстана.

Финал чемпионата мира проходил в Алма-Ате.

Ранее на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе российская женская сборная по лыжным гонкам завоевала серебро в эстафете 4 по 5 километров.

В составе сборной России выступали Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.