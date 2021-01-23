Максим Буров занял первое место в лыжной акробатике на этапе Кубке мира по фристайлу

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Российский спортсмен Максим Буров стал первым в лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в Москве.

В финале Буров набрал 126,24 балла. На второй строчке расположился американец Кристофер Лиллис, набравший 116,74 балла, на второй – швейцарец Ноэ Рот.

Другой россиянин, Павел Кротов, занял шестое место (81,86).

В женском разряде первой стала американка Винтер Винеки (94,11), на втором месте расположилась австралийка Лора Пил (92,72), на третьем – канадка Мэрион Тено (90,59). Россиянка Любовь Никитина стала четвертой (88,12).

Ранее российский биатлонист Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце. Его результат составил 48 минут 48,1 секунды, на четырех огневых рубежах он ни разу не промахнулся.