Плющенко рассказал, как уволил из своей академии тренеров, бивших детей

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко рассказал о своей реакции, когда узнал, что некоторые тренеры в его академии били детей. Об этом н рассказал в интервью Tatler.

"Была такая история, когда я еще арендовал каток. Тренеры били детей. Я это все увидел, раз сделал предупреждение, потом второе. На третье их всех уволил. Со своими детьми можете делать что угодно, но не в моей школе", – рассказал Плющенко.

В июне 2020 года Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию. Он двукратный олимпийский чемпион, трижды становился лучшим на первенстве мира и семь раз был чемпионом Европы.