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Российский биатлонист Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце.

Его результат составил 48 минут 48,1 секунды, на четырех огневых рубежах он ни разу не промахнулся.

Эта победа стала первой для российской сборной в личных гонках на этапах Кубка мира с февраля 2020 года.

Ранее российские биатлонисты одержали победу в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. В ней от сборной России принимали участие Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Они преодолели дистанцию в 24 километра за 1 час 8 минут и 21,7 секунды.

