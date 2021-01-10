Российские биатлонисты завоевали золото в смешанной эстафете на этапе Кубка мира

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Российские биатлонисты одержали победу в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.

В ней от сборной России принимали участие Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Они преодолели дистанцию в 24 километра за 1 час 8 минут и 21,7 секунды. Российские спортсмены использовали семь дополнительных патронов.

Вторыми пришли норвежцы, которые отстали от россиян на 0,7 секунды. На третьем месте оказались спортсмены из Франции, преодолев финишную черту на 12,1 секунды позже представителей сборной России.

Таким образом, российские биатлонисты прервали длительную серию без медалей на этапах Кубка мира. Она составила 43 гонки.

До этого российские биатлонисты Евгения Павлова и Матвей Елисеев одержали победу в Рождественской гонке. Второе и третье места заняли немецкие пары.