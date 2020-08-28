Фото: ТАСС/Алексей Филиппов
Валерий Польховский назначен главным тренером сборной России по биатлону, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.
28 августа приказ о согласовании его кандидатуры подписал глава Минспорта РФ Олег Матыцин.
16 июля Польховский был рекомендован на эту должность решением обновленного состава правления Союза. После этого все документы отправили в Минспорта.
Польховский является заслуженным тренером России. На протяжении многих лет он тренировал советских и российских биатлонистов. В частности, под его руководством занимался победитель Олимпиады-1984 Сергей Булыгин. В апреле 2013 года был назначен советником президента СБР и занимался подготовкой сборной России по биатлону к Олимпийским играм-2014 в Сочи.
Ранее Владимир Драчев ушел с поста президента СБР. Он объяснил это необходимостью заниматься новыми законопроектами в качестве депутата Госдумы. Он занимал должность главы Союза с весны 2018 года.
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