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Валерий Польховский назначен главным тренером сборной России по биатлону, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.

28 августа приказ о согласовании его кандидатуры подписал глава Минспорта РФ Олег Матыцин.

16 июля Польховский был рекомендован на эту должность решением обновленного состава правления Союза. После этого все документы отправили в Минспорта.

Польховский является заслуженным тренером России. На протяжении многих лет он тренировал советских и российских биатлонистов. В частности, под его руководством занимался победитель Олимпиады-1984 Сергей Булыгин. В апреле 2013 года был назначен советником президента СБР и занимался подготовкой сборной России по биатлону к Олимпийским играм-2014 в Сочи.

Ранее Владимир Драчев ушел с поста президента СБР. Он объяснил это необходимостью заниматься новыми законопроектами в качестве депутата Госдумы. Он занимал должность главы Союза с весны 2018 года.