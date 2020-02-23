Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира по биатлону

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Российский биатлонист Александр Логинов отказался от участия в масс-старте в заключительный день чемпионата мира в итальянской Антерсельве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на тренерский штаб сборной России.

"Последние события вынудили Александра отказаться от гонки", – сообщил собеседник агентства.

В субботу утром в номерах биатлонистов сборной России Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича прошли обыски. Логинова обвинили в использовании чужой аккредитации, у него изъяли ноутбук и телефон.

Посольство России в Италии оперативно связалось с министерством иностранных дел Италии и аппаратом председателя Совета министров и потребовало объяснить обыски, которые прошли в номерах российских биатлонистов.

Александр Логинов отметился победой в спринте на чемпионате мира по биатлону в Италии. Затем российского спортсмена удостоили бронзовой медали по итогам гонки преследования.

Позже его успехи раскритиковали норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бе, а также французский спортсмен Мартен Фуркад. Они активно указывали на то, что Александр Логинов отбывал дисквалификацию за употребление допинг-препарата.