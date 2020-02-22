Посольство РФ в Италии потребовало объяснить обыски у биатлонистов

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Посольство России в Италии связалось с министерством иностранных дел Италии и аппаратом председателя Совета министров и потребовало объяснить обыски, которые прошли в номерах российских биатлонистов в Антерсельве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление диппредставительства.

"Посольство России в Италии связалось с МИД Италии и аппаратом председателя Совета министров Италии. Потребовали разъяснений", – говорится в заявлении.

Также отмечается, что на место выехал сотрудник генконсульства России в Милане для оказания содействия российским спортсменам.

В субботу утром в номерах биатлонистов сборной России Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича прошли обыски.

По данным отделения Корпуса карабинеров автономной провинции Больцано, обыски произвели по ордеру прокуратуры Больцано по подозрению в допинге.

Александр Логинов отметился победой в спринте на чемпионате мира по биатлону в Италии. Затем российского спортсмена удостоили бронзовой медали по итогам гонки преследования.

Позже его успехи раскритиковали норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бе, а также французский спортсмен Мартен Фуркад. Они активно указывали на то, что Александр Логинов отбывал дисквалификацию за употребление допинг-препарата.

Ранее олимпийскую чемпионку по биатлону Светлану Слепцову признали виновной в допинговом нарушении. Результаты ее выступлений в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/2014 были аннулированы.

Аналогичное обвинение предъявили российскому биатлонисту Евгению Устюгову.