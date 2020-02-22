Посольство РФ в Италии потребовало объяснить обыски у биатлонистов

12:09
Фото: телеграм-канал "На видео видно"
Посольство России в Италии связалось с министерством иностранных дел Италии и аппаратом председателя Совета министров и потребовало объяснить обыски, которые прошли в номерах российских биатлонистов в Антерсельве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление диппредставительства.
"Посольство России в Италии связалось с МИД Италии и аппаратом председателя Совета министров Италии. Потребовали разъяснений", – говорится в заявлении.
Также отмечается, что на место выехал сотрудник генконсульства России в Милане для оказания содействия российским спортсменам.
В субботу утром в номерах биатлонистов сборной России Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича прошли обыски.
По данным отделения Корпуса карабинеров автономной провинции Больцано, обыски произвели по ордеру прокуратуры Больцано по подозрению в допинге.
Александр Логинов отметился победой в спринте на чемпионате мира по биатлону в Италии. Затем российского спортсмена удостоили бронзовой медали по итогам гонки преследования.
Позже его успехи раскритиковали норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бе, а также французский спортсмен Мартен Фуркад. Они активно указывали на то, что Александр Логинов отбывал дисквалификацию за употребление допинг-препарата.
Ранее олимпийскую чемпионку по биатлону Светлану Слепцову признали виновной в допинговом нарушении. Результаты ее выступлений в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/2014 были аннулированы.
Аналогичное обвинение предъявили российскому биатлонисту Евгению Устюгову.
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