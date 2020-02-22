Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

10:02 (обновлено 22.02.2020 10:42)

В номерах участников ЧМ по биатлону Логинова и Гараничева проходят обыски

происшествия спорт за рубежом

Фото: телеграм-канал "На видео видно"

Обыски проходят в номерах биатлонистов сборной России Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в Италии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов.

"В номерах Гараничева, Логинова и Касперовича обыски, изымаются ноутбуки. Пока это все, что известно", – сказал Нуждов.

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев подтвердил, что итальянская полиция провела обыски в номерах спортсменов.

"В полицию написано официальное письмо от Международного союза биатлонистов (IBU), потому что Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации", – сказал Драчев в эфире "Матч ТВ".

Александр Логинов отметился победой в спринте на чемпионате мира по биатлону в Италии. Затем российского спортсмена удостоили бронзовой медали по итогам гонки преследования.

Позже его успехи раскритиковали норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бе, а также французский спортсмен Мартен Фуркад. Они активно указывали на то, что Александр Логинов отбывал дисквалификацию за употребление допинг-препарата.

Ранее олимпийскую чемпионку по биатлону Светлану Слепцову признали виновной в допинговом нарушении. Результаты ее выступлений в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/2014 были аннулированы.

Аналогичное обвинение предъявили российскому биатлонисту Евгению Устюгову.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика