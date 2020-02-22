В номерах участников ЧМ по биатлону Логинова и Гараничева проходят обыски

Фото: телеграм-канал "На видео видно"

Обыски проходят в номерах биатлонистов сборной России Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в Италии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов.

"В номерах Гараничева, Логинова и Касперовича обыски, изымаются ноутбуки. Пока это все, что известно", – сказал Нуждов.

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев подтвердил, что итальянская полиция провела обыски в номерах спортсменов.

"В полицию написано официальное письмо от Международного союза биатлонистов (IBU), потому что Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации", – сказал Драчев в эфире "Матч ТВ".

Александр Логинов отметился победой в спринте на чемпионате мира по биатлону в Италии. Затем российского спортсмена удостоили бронзовой медали по итогам гонки преследования.

Позже его успехи раскритиковали норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бе, а также французский спортсмен Мартен Фуркад. Они активно указывали на то, что Александр Логинов отбывал дисквалификацию за употребление допинг-препарата.

Ранее олимпийскую чемпионку по биатлону Светлану Слепцову признали виновной в допинговом нарушении. Результаты ее выступлений в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/2014 были аннулированы.

Аналогичное обвинение предъявили российскому биатлонисту Евгению Устюгову.