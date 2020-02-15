Биатлонистка Слепцова признана виновной в допинговом нарушении

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Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова признана виновной в допинговом нарушении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз биатлонистов России (СБР)

Спортсменку дисквалифицировали на два года, ее результаты с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы. Ее признали виновной в использовании запрещенной субстанции. Дисквалификация начинает действовать с даты оглашения решения.

Обвинение в нарушении антидопинговых правил было также предъявлено биатлонисту Евгению Устюгову. Его результаты в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, в том числе спортсмена лишили всех медалей, очков и призов за данный промежуток времени.

Вместе со ними под подозрение также ранее попадали спортсмены Александр Печенкин и Александр Чернышов. Их дисквалифицировали в июне 2019 года.

Ранее сообщалось, что антидопинговые агентства обяжут защищать и обеспечивать конфиденциальность осведомителей о допинговых нарушениях с 2021 года. Соответствующие поправки были внесены во Всемирный антидопинговый кодекс. Защиту разрешат не предоставлять только в том случае, если от нее откажется сам осведомитель.

