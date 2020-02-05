В России отреагировали на запрос WADA о публичных слушаниях по спору с РУСАДА

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Депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с RT прокомментировала запрос Всемирного антидопингового агентства в Спортивный арбитражный суд о публичных слушаниях по спору с Российским антидопинговым агентством.
По ее мнению, такой вариант позволит России публично привести аргументы в свою пользу.
"Вот это важно: чтобы пресса была объективна и освещала все как есть. Тогда, я думаю, они тоже много интересного и нового для себя услышат, что в России происходит и какие изменения за это время произошли", – отметила Журова.
Подобной позиции придерживается и заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Сергей Кривоносов. По его словам, WADA сначала обвинило РУСАДА в нарушениях и только потом объяснило их суть. Кривоносов отметил, что это нарушает презумпцию невиновности.
"Все действия, которые мы видим, дают повод предполагать, что здесь политическая подоплека, что это такая форма давления и форма ведения войны против нас", – заявил Кривоносов.
Ранее WADA обратилось в CAS с просьбой сделать слушания по спору с РУСАДА публичными.
9 декабря прошлого года исполком WADA принял единогласное решение, по которому Всемирное антидопинговое агентство согласилось с рекомендацией рабочей группы об отстранении спортсменов из РФ от участия в международных соревнованиях. В частности, речь шла и об Олимпиаде, и Паралимпиаде. Срок отстранения – на 4 года.
При этом сообщалось, что спортсмены, не уличенные в допинге, могут выступать под нейтральным флагом в случае соблюдения ряда условий.
WADA просит сделать слушания по спору с РУСАДА публичными
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