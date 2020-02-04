WADA просит сделать слушания по спору с РУСАДА публичными

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Всемирное антидопинговое агентство направило прошение в Спортивный арбитражный суд о публичных слушаниях по спору с Российским антидопинговым агентством. Об этом сообщается на сайте WADA.

"Расследования WADA по России и последнее дело по несоответствию РУСАДА вызвали огромный интерес по всему миру. На взгляд WADA и наших заинтересованных сторон, этот спор в CAS должен быть публичным, чтобы все понимали процесс и слышали аргументы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 9 декабря прошлого года в исполкоме WADA приняли единогласное решение, согласно которому Всемирное антидопинговое агентство согласилось с рекомендацией рабочей группы об отстранении спортсменов из РФ от участия в международных соревнованиях. В частности, речь шла и об Олимпиаде и Паралимпиаде. Срок отстранения – на 4 года.

При этом сообщалось, что спортсмены, не уличенные в допинге, могут выступать под нейтральным флагом в случае соблюдения ряда условий.

Кроме того, РУСАДА признали не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу.

Уточняется, что такие решения вступят в законную силу тогда, когда будет получено одобрение CAS. Известно, что интересы РУСАДА будет представлять швейцарская фирма Schellenberg Wittmer. Третьей стороной выступят Международный олимпийский комитет, Олимпийский и Паралимпийский комитеты РФ, Международная федерация хоккея, а также некоторые российские спортивные федерации и спортсмены.

Ранее WADA сообщило о манипуляциях со 145 допинг-пробами московской лаборатории. Об этом заявил глава отдела расследований Всемирного антидопингового агентства Гюнтер Юнгер.