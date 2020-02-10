Эксперт рассказала, нужно ли давать детям игрушечные биатлонные винтовки в садах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Председатель городского экспертно-консультативного совета родительской общественности при Депобре Людмила Мясникова рассказала Москве 24, нужно ли воспитанников детских садов обучать биатлону и стрельбе из детской винтовки. Ранее с таким предложением выступил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

По ее словам, ребенок в детсадовском возрасте впитывает все в себя как губка, поэтому лучше закладывать в этот момент "что-то красивое, доброе, вечное".

"Я считаю, что в дошкольном образовании сейчас очень много образовательных программ, которые действительно полезны и интересны ребенку в этом возрасте. Но таким детям обычно даже значение слова биатлон сложно объяснить. Понять, может или не может этим заниматься, тоже рано, поэтому давайте остановимся на книжках и на семейных традициях", – пояснила Мясникова.





Людмила Мясникова председатель городского экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования Мне кажется, что биатлон не самое важное и не самое главное, что ребенок должен видеть, получать, во что играть в детстве. Например, без книги он точно не может прожить. А раньше дети, если стреляли, то только из рогатки.

Однако Мясникова добавила, что дети могут заниматься биатлоном, если данные традиции существуют в их семье. Особенно это актуально для жителей северных регионов страны.

"Если у ребенка есть желание или у родителей есть возможность сходить пострелять, никто не запрещает. Например, если у родителей принято ходить на лыжах, то ребенок тоже ходит на лыжах. Любой вид спорта должен соответствовать тому месту, где ребенок проживает", – заключила собеседница Москвы 24.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев предложил в детских садах проводить занятия в интерактивной форме с игрушечными биатлонными винтовками, которые стреляют резиновыми пульками. По его словам, предполагается начать "с детского сада администрации президента, а потом распространять по регионам".

В этом учебном году около 2,7 тысячи московских школьников выбрали занятия в спортивных секциях и фитнес-клубе вместо уроков физкультуры. Проект "Урок-секция" позволяет детям самим выбирать формат урока физкультуры: они могут заниматься в любой спортивной секции, школьном спортивном клубе, а также ходить на тренировки в фитнес-центр. За эти занятия старшеклассники также получают оценку, для этого с необходимо принести справку о посещении спортивного учреждения.

Самым популярным направлением у старшеклассников стали игровые виды спорта – волейбол, баскетбол и футбол и другие. Также подростки выбирали индивидуальные занятия фитнесом, уроки плавания, легкую атлетику, биатлон и греблю, а также гимнастику и фигурное катание.