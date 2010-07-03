Более 2,5 тысячи детей выбрали секцию вместо традиционного урока физкультуры

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Около 2,7 тысячи московских школьников выбрали занятия в спортивных секциях и фитнес-клубе вместо уроков физкультуры. Это почти половина учащихся 10–11-х классов из 18 школ, участвующих в пилотном проекте "Урок-секция", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Проект, запущенный в начале учебного года, позволяет детям самим выбирать формат урока физкультуры. Они могут заниматься в любой спортивной секции, школьном спортивном клубе, а также ходить на тренировки в фитнес-центре.
Кроме того, старшеклассники могут выбрать и уроки физкультуры, предусмотренные школьной программой. Проект поощряет школьников, которые занимаются в секциях, и экономит время. За занятия в секции или фитнес-центре старшеклассники также получают оценку.
Самым популярным направлением у старшеклассников стали игровые виды спорта – волейбол, баскетбол и футбол и другие. Их выбрали чуть больше 900 человек. Почти 700 учащихся занимаются в секциях общей физической подготовки. Более 280 человек записались на групповые или индивидуальные занятия фитнесом или уроки плавания.
Секции по циклическим видам спорта, среди которых легкая атлетика, биатлон и гребля, выбрали более 250 ребят. Почти 150 школьников занимаются видами спорта, развивающими координацию, – гимнастикой, фигурным катанием, синхронным плаванием и другими.
Единоборства и силовые виды спорта выбрали 135 человек. Еще около 200 человек сдают нормативы ГТО в специализированных центрах тестирования и занимаются в спортивных школах.
Чтобы получить оценку по физкультуре за семестр, школьнику необходимо принести справку о посещении секции, спортивной школы или фитнес-центра. В ней должны быть указаны название дисциплины и количество часов, которое ребенок посещал по программе секции.
При посещении бассейна и фитнес-клуба количество занятий, необходимое для зачета, определяет школа. Учеников, у которых есть значок ГТО, а также тех, кто участвует в школьных олимпиадах и соревнованиях не ниже межрайонного уровня, аттестуют по результатам состязаний.
Секции, спортшколы и фитнес-центры старшеклассники посещают в свободное от школьных занятий время. Остальные посещают традиционный урок физкультуры один-два раза в неделю. В расписании эти занятия стоят первыми или последними.
В ноябре к пилотному проекту "Урок-секция" присоединятся еще девять столичных школ. Итоги подведут в июне 2020 года.
Ранее стало известно, что Академия регби ЦСКА планирует открыть в столичных школах 100 детских секций к 2023 году. Сейчас в школах работает 30 секций регби.
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