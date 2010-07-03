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15:40

В московских школах откроют 100 секций регби

город образование

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Академия регби ЦСКА планирует открыть в столичных школах 100 детских секций к 2023 году, рассказал Агентству "Москва" директор Академии Петр Ботнараш.

По его словам, сейчас в московских школах уже работает 30 секций регби.

24 ноября в манеже "Олимп" на улице Суздальской впервые пройдет детский регби-фестиваль ЦСКА. В мероприятии примут участие 35 команд из школьных секций.

Ботнараш отметил, что соревнования предоставят воспитанникам игровую практику, а организаторы просмотрят перспективных игроков.

"Через несколько лет Россия планирует принять Кубок мира по регби, мы выступаем на Олимпиаде, регби на подъеме, поэтому приглашаю в первую очередь детей и родителей посетить фестиваль", – сказал он.

Соревнования будут проходить в спортивной дисциплине тэг-регби, которая является адаптированной для детей формой игры. В ближайшее время детские фестивали ЦСКА станут постоянным явлением, добавил Ботнараш.

С начала текущего года в зеленых зонах столицы появилось более 160 спортивных площадок. Они были оборудованы в рамках благоустройства и озеленения зон отдыха.

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