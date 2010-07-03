Результаты соревнований спортивной лиги для школьников теперь можно узнать онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Москвичи могут узнать результаты соревнований спортивной лиги для школьников онлайн, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Турнирные таблицы доступны на сайте Центра патриотического воспитания и школьного спорта. Уже сейчас на сайте есть результаты состязаний по футболу и волейболу. Информация распределена по административным округам, районам и возрастным группам", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в рамках школьной спортивной лиги пройдут 62 соревнования по разным видам спорта. Сотни тысяч школьников поиграют в футбол, баскетбол, волейбол, шашки, шахматы, регби, тэг-регби, флорбол, бадминтон, настольный теннис и гандбол. В состязаниях будут участвовать сотни тысяч школьников.

По словам директора Центра патриотического воспитания и школьного спорта Ольги Ярославской, у школ есть необходимая инфраструктура, которая делает их точкой роста социальной и спортивной активности всего района.

"Школьные спортивные клубы и лиги также решают эту задачу и наполняют ее новым содержанием, мотивируют и популяризируют спорт. Наша цель – сделать массовый спорт частью жизни детей и взрослых каждого района Москвы", – приводятся в сообщении слова Ярославской.

Уточняется, что в прошлом году в школьной лиге по футболу приняли участие около 20 тысяч человек, еще 19,5 тысячи сыграли в мини-футбол.

Ранее стало известно, что в Олимпийском центре имени братьев Знаменских 26 октября состоится фестиваль "ГТО с учителем". Предполагается, что в нем примут участие более тысячи человек.

К командному зачету допускаются сборные школ, в которых должно быть 12 человек (пять девочек, пять мальчиков и два учителя).

Учителя вместе со школьниками будут выполнять упражнения, входящие в комплекс ГТО. В программе – бег на 30 метров, прыжки в длину с места, подтягивание, стрельба из электронного оружия и другие упражнения. Победителей и призеров наградят кубками и медалями.

Кроме того, до конца текущего года на Воробьевых горах откроется детская спортивная школа. Школа будет включать несколько обучающих уровней: дети в возрасте от четырех до шести лет, школьники – от шести до 14 лет. Также там будут проходить специальные курсы, подготовят горожан к поездкам в горы, а еще планируется выделить социальные обучающие часы. Планируется, что на новом склоне уже зимой будущего года состоятся международные спортивные мероприятия.