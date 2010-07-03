Детская горнолыжная и сноубордическая школа откроется на Воробьевых горах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Воробьевых горах до конца текущего года откроется детская спортивная школа. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу спортивно-туристического комплекса "Воробьевы горы".

"В декабре 2019 года москвичи получат приятный спортивный подарок – открытие новой детской горнолыжной и сноубордической школы на Воробьевых горах", – говорится в сообщении пресс-службы.

Школа будет включать несколько обучающих уровней: дети в возрасте от четырех до шести лет, школьники – от шести до 14 лет. Также там будут проходить специальные курсы, подготовят горожан к поездкам в горы, а еще планируется выделить социальные обучающие часы.

Кроме того, дети в возрасте от четырех до шести лет будут готовиться на специальном отдельном склоне, который разместят около средней станции канатной дороги "Новая Лига", а остальные категории будут обучаться на основном склоне длинной более 200 метров.

"Склон Воробьевых гор откроется для всех желающих в декабре 2019 года", – говорится в сообщении.

Планируется, что на новом склоне уже зимой будущего года состоятся международные спортивные мероприятия.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков ранее сообщил, что большой открытый горнолыжный склон может появиться на территории ТиНАО. По его словам, на данный момент в городе работает около 300 горнолыжных трасс.

В ближайшие годы в столице появятся пять горнолыжных склонов: Заречье, Шипиловский, Севастопольский, Ново-Переделкинский, Куркино. Деньги на их проектирование уже заложены в бюджете города.

