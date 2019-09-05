Горнолыжная база и смотровые площадки: что появится на Воробьевых горах

Осталось подождать буквально пару лет и Воробьевы горы станут местом притяжения не только туристов, но и спортсменов со всего мира. Рассказываем, что появится на одном из "семи холмов" Москвы и какие смотровые площадки откроются для жителей столицы.

Горнолыжный комплекс

Возможно, ваши дедушки еще помнят времена, когда они пользовались трамплином на Воробьевых горах. Горнолыжный комплекс был построен в 1953 году и до конца 80-х пользовался большой популярностью среди москвичей, но потом, к сожалению, пришел в упадок. Финальной точкой послужил пожар в 2012 году, после которого большой трамплин закрыли.

Конечно, за более чем 50 лет службы сама конструкция устарела, нужно было строить новый спуск. В 2016 году старый кресельный подъемник и трамплины демонтировали и начали создавать спорткомплекс фактически заново.



Сергей Собянин мэр Москвы Это будет уникальный горнолыжный кластер Москвы. Сейчас здесь развернута огромная стройка – старые горнолыжные трамплины снесены, начинается сооружение двух новых спусков, которые будут соответствовать международным требованиям. Здесь же появятся три горнолыжных склона, спортивная школа и ряд других объектов.

Сейчас строители трудятся над проведением инженерных коммуникаций и выполняют работы по защите склона. Сам трамплин будет выполнять не только спортивную функцию: на его верхнем уровне расположится смотровая площадка для всех желающих, а внизу построят спортивную горнолыжную базу. На месте горожане и гости столицы смогут взять оборудование для катания в прокат.

Помимо снаряжения, на базе будут пункт питания, раздевалки, мастерские по ремонту инвентаря, тренажерный зал, медпункт и даже блок восстановления и рекреации. В предстоящие три года из городского бюджета будут выделены средства на строительство около двадцати новых объектов. Так, на Воробьевых появятся еще три новые горнолыжные трассы длиной 130, 150 и 170 метров, два дополнительных лыжных трамплина, один из которых будет сделан специально для сноуборда, и скоростной спуск по стальному тросу – зиплайн.

Кататься здесь смогут не только любители, но и профессионалы. Новые трамплины будут соответствовать международным стандартам лыжного спорта, поэтому не исключено, что на Воробьевых будут проводить мировые соревнования. Помимо этого, горожане смогут опробовать экстрим-парк, роллердром, веревочный парк и санную трассу.

К Аллее Славы и смотровым площадкам на эскалаторе

Аллея Славы проходит вдоль улицы Косыгина и связывает станцию метро "Воробьевы горы" с канатной дорогой, горнолыжным комплексом и набережной Москвы-реки. В ближайшее время Аллея Славы будет благоустроена и там откроется постоянная экспозиция, из которой можно будет узнать о достижениях и рекордах российских спортсменов, а также об истории проведения зимних Олимпийских игр. А те, кто устал от информационного потока, смогут отдохнуть на новых смотровых площадках или кафе.

Кстати, наверняка, гуляя по Воробьевым горам, вы видели заброшенную эскалаторную галерею? Она была построена в 1959 году и связывала станцию "Ленинские горы" (бывшее название станции "Воробьевы горы", использовалось до 1999 года. – Прим. ред.) с улицей Косыгина, МГУ и Дворцом пионеров. За десятилетия конструкция обветшала и подъемник закрыли. Теперь эскалаторную галерею планируют восстановить: демонтаж должен начаться уже в этом году, после чего галерея будет заново отстроена.

Прогулки по набережной

Сегодня, приезжая на смотровую площадку на Воробьевых горах, многие так и остаются лицезреть вид сверху, не спускаясь к реке. Поэтому в планах города – провести новые вертикальные дорожки с горы вниз, чтобы люди могли быстро спускаться и использоваться всю инфраструктуру парка: спортивные и детские площадки, набережную Москвы-реки для прогулок.

Они пройдут через заказник в разных направлениях – со стороны Новодевичьего монастыря и самих Воробьевых гор. Помимо этого, будут созданы дополнительные веломаршруты, а также тропинки для скандинавской ходьбы и бега.

Территория Воробьевых гор хорошеет и облагораживается с каждым годом. Большой популярностью у горожан и гостей столицы пользуется канатная дорога через Москву-реку, которая была построена в прошлом году. Также на набережной установили необычное ландшафтное освещение – более девяти тысяч ламп, меняющих цвет. И уже совсем скоро Воробьевы горы вернут себе былую славу настоящего горнолыжного комплекса.